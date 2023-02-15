Wenderson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Wenderson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Wenderson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Wenderson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Wenderson 27 Nisan 1999 tarihinde Ceará-Mirim şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Wenderson Oliveira do Nascimento şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Wenderson Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini D2PSports yapmaktadır. Wenderson, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

IFK Värnamo futbol takımında oynamaktadır. IFK Värnamo takımına 15 Mart 2021 tarihinde katılmıştır. Wenderson'nin IFK Värnamo ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Wenderson Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Wenderson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Wenderson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Wenderson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında ABC FC

15 Mart 2021 yılında Värnamo

Wenderson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Wenderson şuan IFK Värnamo takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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