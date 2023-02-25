Wendi Zhao kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Wendi Zhao Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Wendi Zhao adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Wendi Zhao Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Wendi Zhao 15 Ekim 2001 tarihinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 赵文荻 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Wendi Zhao Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Nantong Zhiyun futbol takımında oynamaktadır. Nantong Zhiyun takımına 4 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Wendi Zhao'nin Nantong Zhiyun ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Wendi Zhao Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Wendi Zhao isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Wendi Zhao Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Wendi Zhao futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

4 Şubat 2020 yılında Kulüpsüz

22 Temmuz 2020 yılında NT Zhiyun Res.

1 Ocak 2021 yılında NT Zhiyun

1 Mayıs 2022 yılında NT Zhiyun Res.

4 Ağustos 2022 yılında NT Zhiyun

Wendi Zhao Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Wendi Zhao şuan Nantong Zhiyun takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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