Wendson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Wendson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Wendson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Wendson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Wendson 22 Ağu 1997 tarihinde Cabo Frio şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Wendson dos Santos Lopes şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Wendson Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini 7 Braga Sports yapmaktadır. Wendson, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Vila Nova Futebol Clube (GO) futbol takımında oynamaktadır. Vila Nova Futebol Clube (GO) takımına 11 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Wendson'nin Vila Nova Futebol Clube (GO) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Wendson Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Wendson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Wendson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Wendson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

22 Şubat 2021 yılında Ferroviário-CE

26 Mayıs 2021 yılında Sampaio-RJ

28 Mayıs 2021 yılında Ceará SC

13 Ocak 2022 yılında Sampaio-RJ

20 Ocak 2022 yılında Sampaio Corrêa

24 Mart 2022 yılında Sampaio-RJ

8 Nisan 2022 yılında Volta Redonda

10 Ekim 2022 yılında Sampaio-RJ

11 Ocak 2023 yılında Vila Nova FC

1 Aralık 2023 yılında Sampaio-RJ

Wendson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Wendson şuan Vila Nova Futebol Clube (GO) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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