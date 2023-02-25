Wenjie Lei kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Wenjie Lei Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Wenjie Lei adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Wenjie Lei Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Wenjie Lei 10 Ocak 1997 tarihinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 雷文杰 şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Wenjie Lei Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Wenjie Lei, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Shanghai Port futbol takımında oynamaktadır. Shanghai Port takımına 30 Ocak 2017 tarihinde katılmıştır. Wenjie Lei'nin Shanghai Port ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Wenjie Lei Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Wenjie Lei isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Wenjie Lei Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Wenjie Lei futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

30 Ocak 2017 yılında SH SIPG

28 Temmuz 2021 yılında NT Zhiyun

31 Aralık 2021 yılında SH Port

26 Nisan 2022 yılında NT Zhiyun

31 Aralık 2022 yılında SH Port

Wenjie Lei Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Wenjie Lei şuan Shanghai Port takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.