Wenjie Song kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Wenjie Song Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Wenjie Song adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Wenjie Song Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Wenjie Song 25 Aralık 1990 tarihinde Qingdao şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 宋文杰 şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Wenjie Song Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Guangzhou City futbol takımında oynamaktadır. Guangzhou City takımına 12 Eylül 2020 tarihinde katılmıştır. Wenjie Song'nin Guangzhou City ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Wenjie Song Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Wenjie Song isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.
Wenjie Song Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?
Wenjie Song futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2010 yılında QD Jonoon
27 Şubat 2015 yılında HB CFFC
1 Ocak 2016 yılında HB FC Res.
6 Temmuz 2017 yılında HB CFFC
26 Şubat 2019 yılında SD Taishan Res.
31 Temmuz 2019 yılında SD Luneng
12 Eylül 2020 yılında GZ City
Wenjie Song Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Wenjie Song şuan Guangzhou City takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.
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2010Qingdao Jonoon
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