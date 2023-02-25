Wenjun Jiang kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Wenjun Jiang Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Wenjun Jiang adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Wenjun Jiang Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Wenjun Jiang 30 Ocak 1990 tarihinde Dalian şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 姜文骏 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Wenjun Jiang Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Wenjun Jiang, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kunshan FC futbol takımında oynamaktadır. Kunshan FC takımına 28 Nisan 2022 tarihinde katılmıştır. Wenjun Jiang'nin Kunshan FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Wenjun Jiang Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Wenjun Jiang isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Wenjun Jiang Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Wenjun Jiang futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2013 yılında QD Hainiu

31 Aralık 2013 yılında DL Aerbin

1 Ocak 2014 yılında QD Hainiu

1 Ocak 2015 yılında HB FC Res.

27 Haziran 2016 yılında HB CFFC

28 Nisan 2022 yılında KS FC

Wenjun Jiang Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Wenjun Jiang şuan Kunshan FC takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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