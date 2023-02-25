Wenjun Lu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Wenjun Lu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Wenjun Lu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Wenjun Lu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Wenjun Lu 11 Mart 1989 tarihinde Shanghai şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 吕文君 şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Wenjun Lu Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Wenjun Lu, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Shanghai Port futbol takımında oynamaktadır. Shanghai Port takımına 1 Ocak 2005 tarihinde katılmıştır. Wenjun Lu'nin Shanghai Port ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Wenjun Lu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Wenjun Lu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Wenjun Lu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Wenjun Lu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2005 yılında SH East Asia

Wenjun Lu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Wenjun Lu şuan Shanghai Port takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.