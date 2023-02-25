Wenneng Xie kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Wenneng Xie Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Wenneng Xie adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Wenneng Xie Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Wenneng Xie 6 Şubat 2001 tarihinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 谢文能 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Wenneng Xie Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Shandong Taishan futbol takımında oynamaktadır. Shandong Taishan takımına 1 Nisan 2021 tarihinde katılmıştır. Wenneng Xie'nin Shandong Taishan ile sözleşmesi 6 Şubat 2024 tarihinde bitmektedir.

Wenneng Xie Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Wenneng Xie isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Wenneng Xie Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Wenneng Xie futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

14 Ekim 2020 yılında ZB Cuju

31 Aralık 2020 yılında SD Taishan Res.

1 Nisan 2021 yılında SD Taishan

26 Temmuz 2021 yılında QD Hainiu

31 Aralık 2021 yılında SD Taishan

22 Nisan 2022 yılında QD Hainiu

31 Aralık 2022 yılında SD Taishan

Wenneng Xie Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Wenneng Xie şuan Shandong Taishan takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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