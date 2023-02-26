Wensten Van Der Linde kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Wensten Van Der Linde Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Wensten Van Der Linde adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Wensten Van Der Linde Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Wensten Van Der Linde 29 Nisan 1990 tarihinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Güney Afrika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Wensten Van Der Linde Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

TS Galaxy FC futbol takımında oynamaktadır. TS Galaxy FC takımına 8 Ekim 2020 tarihinde katılmıştır. Wensten Van Der Linde'nin TS Galaxy FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Wensten Van Der Linde Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Wensten Van Der Linde isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Wensten Van Der Linde Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Wensten Van Der Linde futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Milano United

26 Ağustos 2016 yılında U. Pretoria

13 Ağustos 2018 yılında Mbombela United

8 Ekim 2020 yılında TS Galaxy FC

Wensten Van Der Linde Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Wensten Van Der Linde şuan TS Galaxy FC takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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