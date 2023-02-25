Wentao Lu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Wentao Lu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Wentao Lu kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Wentao Lu ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Wentao Lu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Wentao Lu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Wentao Lu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Wentao Lu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Wentao Lu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Wentao Lu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Wentao Lu 12 Ocak 2002 tarihinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 逯文涛 şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Wentao Lu Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Shenzhen FC futbol takımında oynamaktadır. Shenzhen FC takımına 4 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Wentao Lu'nin Shenzhen FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Wentao Lu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Wentao Lu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Wentao Lu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Wentao Lu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mayıs 2021 yılında HLJ IceCity U21

26 Nisan 2022 yılında SZ FC U21

4 Ağustos 2022 yılında SZ FC

Wentao Lu kimdir

Wentao Lu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Wentao Lu şuan Shenzhen FC takımında oynamakta ve 35 numaralı formayı giymektedir.

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Wentao Lu nereli

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