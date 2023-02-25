Wentao Zhang kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Wentao Zhang Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Wentao Zhang adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Wentao Zhang Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Wentao Zhang 14 Nisan 1993 tarihinde Guiyang şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 张文涛 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Wentao Zhang Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Wuhan Three Towns futbol takımında oynamaktadır. Wuhan Three Towns takımına 7 Nisan 2022 tarihinde katılmıştır. Wentao Zhang'nin Wuhan Three Towns ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Wentao Zhang Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Wentao Zhang isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Wentao Zhang Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Wentao Zhang futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında SH Port Res.

1 Ocak 2014 yılında SH Shenxin Res.

1 Ocak 2015 yılında SH Shenxin

1 Ocak 2016 yılında SH Shenxin Res.

21 Haziran 2016 yılında SH Shenxin

15 Ocak 2019 yılında HN Jianye

8 Nisan 2021 yılında WH Three Towns

31 Aralık 2021 yılında HN S. Longmen

7 Nisan 2022 yılında WH Three Towns

Wentao Zhang Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Wentao Zhang şuan Wuhan Three Towns takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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