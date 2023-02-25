Wenxiang Du kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Wenxiang Du Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Wenxiang Du adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Wenxiang Du Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Wenxiang Du 31 Ekim 1991 tarihinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 杜文翔 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Wenxiang Du Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Qingdao Hainiu futbol takımında oynamaktadır. Qingdao Hainiu takımına 7 Nisan 2021 tarihinde katılmıştır. Wenxiang Du'nin Qingdao Hainiu ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Wenxiang Du Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Wenxiang Du isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Wenxiang Du Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Wenxiang Du futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında CQ Lifan

17 Şubat 2013 yılında BJ IT

31 Aralık 2013 yılında CQ Lifan

1 Şubat 2014 yılında DL Transcen.

18 Ocak 2017 yılında SC Longfor

1 Ocak 2019 yılında SC Longfor Res.

3 Temmuz 2019 yılında SC Longfor

4 Şubat 2020 yılında Kulüpsüz

1 Ekim 2020 yılında SX W. Beyond

7 Nisan 2021 yılında QD Hainiu

31 Ağustos 2022 yılında ZB Cuju

31 Aralık 2022 yılında QD Hainiu

Wenxiang Du Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Wenxiang Du şuan Qingdao Hainiu takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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