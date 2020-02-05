Werder Bremen - Borussia Dortmund özet izle | Werder Bremen - Borussia Dortmund maç özeti

İki büyük raket Werder Bremen - Borussia Dortmund karşı karşıya geldi. ALMANYA: DFB Pokal - 1/8 Finaller tam gaz devam ediyor. Biz de sizin için maç özetlerini derledik.

İşte Werder Bremen - Borussia Dortmund maç özeti detayları...

Almanya Kupası 3. turunda Wohninvest-Weserstadion'da ağırladığı Borussia Dortmund'u 3-2'lik skorla mağlup eden Werder Bremen, çeyrek finale adını yazdırdı..

Ev sahibi ekip Pavlenka, Veljkovic, Vogt, Moisander, Bittencourt, Eggestein, Klaassen, Friedl, Osako, Rashica, Selke; Borussia Dortmund ise Hitz, Akanji, Hummels, Zagadou, Witsel, Brandt, Hakimi, Schulz, Thorgan Hazard, Sancho ve Reus ilk 11'leriyle çıktı.

Werder Bremen'de maça yedek kulübesinde başlayan Nuri Şahin ve Ömer Toprak karşılaşmada süre almadı. Borussia Dortmund'da Erling Haaland 46. dakikada Thorgan Hazard'ın yerine oyuna girdi.

Dortmund'un teknik direktör Lucien Favre tarafından 89. dakikada sahaya sürülen Emre Can, yeni takımıyla ilk maçına çıkmış oldu.

Werder Bremen - Borussia Dortmund özet izle

Ev sahibi ekip 16. dakikada Davie Selke, 30. dakikada Leonardo Bittencourt ve 70. dakikada Milot Rashica'nın golleriyle sahadan 3-2 galip ayrıldı ve tur atlamayı başardı.

Dortmund'un golleri 69. dakikada Erling Haaland ve 78. dakikada Giovanni Reyna'dan geldi.

Ara transfer döneminde Alman ekibin kadrosuna katılan Erling Haaland, dördüncü maçında da rakip fileleri havalandırarak toplam gol sayısını 8'e yükseltti. 19 yaşındaki oyuncu attığı bu golle, bir Bundesliga takımında çıktığı ilk 4 maçta 8 gole ulaşan ilk oyuncu olmayı başardı.

Wohninvest-Weserstadion'da oynanan karşılaşmanın 16. dakikasında Werder Bremen, Selke'nin golüyle 1-0 öne geçti.

Dakikalar 30'u gösterirken Bremen, Leonardo Bittencourt'un golüyle farkı 2'ye çıkardı.

İlk yarıda başka gol sesi çıkmadı ve iki ekip 2-0'lık skorla soyunma odalarının yolunu tuttu.

Oyuna 46. dakikada dahil olan Erling Haaland, 67. dakikada attığı golle farkı 1'e indirdi.

70. dakikada ev sahibi ekip Rashica'nın golüyle maçta farkı tekrar 2'ye çıkardı.

78. dakikada deplasman ekibinde Giovanni Reyna, skoru 3-2'ye getirdi.

Maçta başka gol sesi çıkmadı ve Werder Bremen adını çeyrek finale yazdırdı.