Werder Bremen - Dortmund maçı ne zaman? Werder Bremen - Dortmund maçı hangi kanalda?

İki takım Frankfurt - Leipzig karşı karşıya geliyor. Yapılan ALMANYA: DFB Pokal - 1/8 Finaller ekranlarda olacak. Her iki takımın tarafı da büyük bit heyecanla bu karşılaşmayı bekliyor.

Peki Frankfurt - Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte cevabı...

Werder Bremen - Dortmund maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?

Werder Bremen - B.Dortmund, Almanya Kupası DFB Pokal maçı 04 02 2020 günü Spor Smart, Smart Spor HD, kanalından yayınlanacak. Maçın başlama saati 22:45

Almanya Kupası DFB Pokal maçı, Spor Smart , Smart Spor HD kanalında canlı yayınlanacak.

Werder Bremen ile B.Dortmund arasındaki Almanya Kupası DFB Pokal Maçı Weser Stadyumu, Bremen'da oynanacak.