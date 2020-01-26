İki takım Werder Bremen - Hoffenheim karşı karşıya geliyor. Yapılan ALMANYA: Bundesliga - 19. Maç Günü ekranlarda olacak. Her iki takımın tarafı da büyük bit heyecanla bu karşılaşmayı bekliyor.

Peki Werder Bremen - Hoffenheim maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte cevabı...

Werder Bremen - Hoffenheim maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Werder Bremen - Hoffenheim, Almanya Bundesliga maçı 26 01 2020 günü S Sport Plus, S Sport 2, Idman TV, kanalından yayınlanacak. Maçın başlama saati 17:30

Almanya Bundesliga maçı, S Sport Plus , S Sport 2 , Idman TV kanalında canlı yayınlanacak.

Azerspace uydusu üzerinden yayın yapan CBC Sport ve İdman TV, Werder Bremen ile Hoffenheim maçını canlı olarak yayınlıyor.