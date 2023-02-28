Werner Schuler kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Werner Schuler Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Werner Schuler adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Werner Schuler Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Werner Schuler 27 Temmuz 1990 tarihinde Asunción şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Peru,İsviçre uyrukludur.Gerçek adı da Werner Luis Schuler Gamarra şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Werner Schuler Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Image International Managers Agency yapmaktadır. Werner Schuler, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sport Boys Association futbol takımında oynamaktadır. Sport Boys Association takımına 8 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Werner Schuler'nin Sport Boys Association ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Werner Schuler Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/wschuler90/

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Werner Schuler Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Werner Schuler isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 275 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

Werner Schuler Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Werner Schuler futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2008 yılında A. Cochahuayco

1 Ocak 2009 yılında Sport Boys

1 Ocak 2011 yılında Universitario

1 Ocak 2015 yılında FBC Melgar

1 Ocak 2017 yılında Universitario

1 Ocak 2020 yılında U. San Martín

31 Aralık 2021 yılında Universitario

1 Ocak 2022 yılında UTC

8 Ocak 2023 yılında Sport Boys

Werner Schuler Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Werner Schuler şuan Sport Boys Association takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

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