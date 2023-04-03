Werton kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Werton Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Werton adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Werton Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Werton 16 Eylül 2003 tarihinde Benjamin Constant şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Werton de Almeida Rêgo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Werton Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TINMO yapmaktadır. Werton, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Clube de Regatas do Flamengo U20 futbol takımında oynamaktadır. Clube de Regatas do Flamengo U20 takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Werton'nin Clube de Regatas do Flamengo U20 ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Werton Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/wertonr/

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Werton Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Werton isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Werton Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Werton futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında Flamengo U20

Werton Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Werton şuan Clube de Regatas do Flamengo U20 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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