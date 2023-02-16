Wescley kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Wescley Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Wescley adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Wescley Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Wescley 29 Mayıs 1994 tarihinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Wescley Matos da Silva şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Wescley Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini W2M yapmaktadır. Wescley, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Sportivo Sergipe (SE) futbol takımında oynamaktadır. Club Sportivo Sergipe (SE) takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Wescley'nin Club Sportivo Sergipe (SE) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Wescley Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Wescley isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Wescley Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Wescley futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Aralık 2019 yılında Sampaio Corrêa

13 Ekim 2020 yılında Artsul-RJ

11 Şubat 2021 yılında UR Trabalhadore

1 Haziran 2021 yılında Cabofriense

5 Ağu 2021 yılında Bilinmiyor

15 Aralık 2021 yılında Salgueiro

20 Nisan 2022 yılında Santa Cruz

1 Ocak 2023 yılında CS Sergipe-SE

Wescley Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Wescley şuan Club Sportivo Sergipe (SE) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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