Wescley kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Wescley Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Wescley adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Wescley Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Wescley 11 Ekim 1991 tarihinde Rio de Janeiro şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Wescley Gomes dos Santos şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Wescley Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Madeira Sports yapmaktadır. Wescley, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Gol Gohar Sirjan FC futbol takımında oynamaktadır. Gol Gohar Sirjan FC takımına 23 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Wescley'nin Gol Gohar Sirjan FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Wescley Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Wescley isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Wescley Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Wescley futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Aralık 2011 yılında Atlético-MG B

2 Ocak 2012 yılında Vila Nova FC

2 Temmuz 2012 yılında Democrata

31 Aralık 2012 yılında Atlético-MG B

7 Ocak 2013 yılında Red Bull

31 Mayıs 2013 yılında Atlético-MG B

27 Haziran 2013 yılında Betim EC

31 Aralık 2013 yılında Atlético-MG B

6 Ocak 2014 yılında Chapecoense

28 Mayıs 2014 yılında Atlético-MG B

29 Mayıs 2014 yılında Santa Cruz

31 Aralık 2014 yılında Atlético-MG B

5 Ocak 2015 yılında Ceará SC

31 Aralık 2015 yılında Atlético-MG B

21 Ocak 2016 yılında Ferroviária

9 Mayıs 2016 yılında Atlético-MG B

17 Haziran 2016 yılında Ceará SC

30 Kasım 2016 yılında Atlético-MG B

16 Ocak 2017 yılında Vissel Kobe

10 Ocak 2018 yılında Ceará SC

1 Ocak 2019 yılında Vissel Kobe

18 Şubat 2019 yılında Ceará SC

30 Mart 2021 yılında Juventude

31 Aralık 2021 yılında Ceará SC

23 Temmuz 2022 yılında Gol Gohar

Wescley Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Wescley şuan Gol Gohar Sirjan FC takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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