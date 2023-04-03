Weslei kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Weslei Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Weslei kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Weslei ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.