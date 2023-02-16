Wesley Braga kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Wesley Braga Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Wesley Braga adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Wesley Braga Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Wesley Braga 1 Temmuz 2000 tarihinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Wesley Patrick Braga şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Wesley Braga Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Wesley Braga, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Fortaleza Esporte Clube futbol takımında oynamaktadır. Fortaleza Esporte Clube takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Wesley Braga'nin Fortaleza Esporte Clube ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Wesley Braga Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Wesley Braga isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Wesley Braga Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Wesley Braga futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Santa Cruz-RS

1 Temmuz 2021 yılında Gulf Heroes

29 Ocak 2022 yılında Al-Nasr SC

10 Ağu 2022 yılında SK Dnipro-1

1 Ocak 2023 yılında Fortaleza

Wesley Braga Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Wesley Braga şuan Fortaleza Esporte Clube takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

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