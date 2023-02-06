Wesley Gasolina kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Wesley Gasolina Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Wesley Gasolina adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Wesley Gasolina Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Wesley Gasolina 13 Mart 2000 tarihinde Retirolândia şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Wesley David de Oliveira Andrade şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Wesley Gasolina Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Rafaela Pimenta yapmaktadır. Wesley Gasolina, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cruzeiro Esporte Clube futbol takımında oynamaktadır. Cruzeiro Esporte Clube takımına 8 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Wesley Gasolina'nin Cruzeiro Esporte Clube ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Wesley Gasolina Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/wesleyy.00/

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Wesley Gasolina Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Wesley Gasolina isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Wesley Gasolina Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Wesley Gasolina futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

25 Mart 2019 yılında Kulüpsüz

31 Ağu 2019 yılında Hellas Verona

30 Ocak 2020 yılında Juventus U23

1 Şubat 2021 yılında FC Sion

30 Haziran 2022 yılında Juventus U23

8 Ağu 2022 yılında Cruzeiro

Wesley Gasolina Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Wesley Gasolina şuan Cruzeiro Esporte Clube takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Wesley Gasolina Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Brezilya U17 takımında 2 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 20 maçta 1 gol atmıştır.

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