Wesley Jobello kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Wesley Jobello Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Wesley Jobello adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Wesley Jobello Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Wesley Jobello 23 Ocak 1994 tarihinde Gennevilliers şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Martinique,Fransa uyrukludur.Gerçek adı da Wesley Georges Jobello şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Wesley Jobello Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini USM GROUP yapmaktadır. Wesley Jobello, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

ACSC FC Arges futbol takımında oynamaktadır. ACSC FC Arges takımına 9 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Wesley Jobello'nin ACSC FC Arges ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Wesley Jobello Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/wesleyjobello11

http://www.instagram.com/wesleyjobello/

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Wesley Jobello Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Wesley Jobello isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

Wesley Jobello Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Wesley Jobello futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Marsilya B

1 Temmuz 2015 yılında Clermont Foot

28 Ağustos 2017 yılında Ajaccio

1 Temmuz 2019 yılında Coventry City

29 Ocak 2022 yılında US Boulogne

24 Temmuz 2022 yılında UTA Arad

9 Şubat 2023 yılında FC Arges

Wesley Jobello Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Wesley Jobello şuan ACSC FC Arges takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Wesley Jobello Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Melun (1999-2006), Le Mée Sport Foot (2006-2008), Viry-Châtillon (2008-2009), Olympique de Marseille (2009-2012)

Martinik takımında 11 numaralı formasıyla 6 Haziran 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 1 gol atmıştır.

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