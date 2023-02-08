Wesley kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Wesley Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Wesley kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Wesley ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Wesley kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Wesley Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Wesley

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Wesley adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Wesley Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Wesley 24 Haziran 1987 tarihinde Catanduva şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Wesley Lopes Beltrame şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Wesley Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Star Player GROUP yapmaktadır. Wesley, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bilinmiyor futbol takımında oynamaktadır. Bilinmiyor takımına 30 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Wesley'nin Bilinmiyor ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Wesley Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/wesley11beltrame/

Wesleyboyu ve yaşı kaç

Wesley Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Wesley isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 8.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Wesley Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Wesley futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

25 Mart 2009 yılında Atlético-PR

31 Aralık 2009 yılında Santos FC

20 Ağu 2010 yılında W. Bremen

8 Mart 2012 yılında Palmeiras

28 Şubat 2015 yılında São Paulo

23 Ağu 2017 yılında Sport Recife

24 Şubat 2018 yılında América-MG

31 Aralık 2018 yılında Kulüpsüz

20 Mart 2019 yılında Criciúma EC

9 Ocak 2020 yılında Avaí FC

11 Kasım 2020 yılında CRB

19 Ocak 2022 yılında Ponte Preta

30 Ocak 2023 yılında Bilinmiyor

Wesley kimdir

Wesley Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Wesley şuan Bilinmiyor takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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Wesley nereli

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