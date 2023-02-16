Wesley kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Wesley Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Wesley adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Wesley Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Wesley 16 Eylül 2002 tarihinde doğmuştur. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Wesley Cândido Ferreira şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Wesley Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Wesley, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ferroviário Atlético Clube (CE) futbol takımında oynamaktadır. Ferroviário Atlético Clube (CE) takımına 3 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Wesley'nin Ferroviário Atlético Clube (CE) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Wesley Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Wesley isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Wesley Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Wesley futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

18 Kasım 2021 yılında Vasco U20

6 Aralık 2022 yılında Juazeiro-CE

3 Ocak 2023 yılında Ferroviário-CE

30 Kasım 2023 yılında Vasco U20

Wesley Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Wesley şuan Ferroviário Atlético Clube (CE) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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