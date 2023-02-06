Wesley kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Wesley Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Wesley adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Wesley Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Wesley 30 Mart 1999 tarihinde Salvador şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Wesley Ribeiro Silva şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Wesley Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Talents Sports yapmaktadır. Wesley, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cruzeiro Esporte Clube futbol takımında oynamaktadır. Cruzeiro Esporte Clube takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Wesley'nin Cruzeiro Esporte Clube ile sözleşmesi 31 Aralık 2026 tarihinde bitmektedir.

Wesley Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/wesley_ribeiro99/

Wesley Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Wesley isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 7.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 7.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Wesley Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Wesley futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

22 Mayıs 2019 yılında EC Vitória

1 Aralık 2019 yılında Palmeiras U20

1 Ocak 2020 yılında Palmeiras

1 Ocak 2023 yılında Cruzeiro

Wesley Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Wesley şuan Cruzeiro Esporte Clube takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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