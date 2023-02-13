Wesley Moraes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Wesley Moraes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Wesley Moraes adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Wesley Moraes Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Wesley Moraes 24 Kasım 1996 tarihinde Juiz de Fora şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Wesley Moraes Ferreira da Silva şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Wesley Moraes Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Intergol B.V. yapmaktadır. Wesley Moraes, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Levante futbol takımında oynamaktadır. Levante takımına 24 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Wesley Moraes'nin Levante ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Wesley Moraes Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/wesleymoraes07/

Wesley Moraes Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Wesley Moraes isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 4.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 30.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Wesley Moraes Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Wesley Moraes futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında AS Trencin

29 Ocak 2016 yılında Club Brugge

1 Temmuz 2019 yılında Aston Villa

28 Ağu 2021 yılında Club Brugge

31 Aralık 2021 yılında Aston Villa

7 Ocak 2022 yılında Internacional

23 Temmuz 2022 yılında Aston Villa

24 Temmuz 2022 yılında Levante

30 Haziran 2023 yılında Aston Villa

Wesley Moraes Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Wesley Moraes şuan Levante takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Wesley Moraes Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Itabuna Esporte Clube (2009-2015)

Brezilya takımında 18 numaralı formasıyla 15 Kasım 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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