Wesley Orville kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Wesley Orville Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Wesley Orville adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Wesley Orville Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Wesley Orville 8 Ağustos 2001 tarihinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Belçika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Wesley Orville Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Athletics Advisors yapmaktadır. Wesley Orville, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CS Fola Esch futbol takımında oynamaktadır. CS Fola Esch takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Wesley Orville'nin CS Fola Esch ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Wesley Orville Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Wesley Orville isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Wesley Orville Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Wesley Orville futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında FC Wiltz 71

1 Temmuz 2021 yılında Virton U21

1 Temmuz 2022 yılında CS Fola Esch

Wesley Orville Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Wesley Orville şuan CS Fola Esch takımında oynamakta ve 95 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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