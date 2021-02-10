Wesley Sneijder, Hollanda takımı Den Bosch'u satın almak istiyor!

2013 yılının Ocak ayında Galatasaray'a transfer olan ve sarı-kırmızılı taraftarların sevgisini kazanmayı başaran Wesley Sneijder, Türkiye'de 2 lig şampiyonluğu, 3 Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşamıştı. Hollandalı yıldız, Galatasaray'ın 2018'deki Igor Tudor döneminde takımdan gönderilmiş ve 2019 yazında futbolu bırakmıştı.

Futbolu bırakmasının ardından futbolun içinde kalmaya devam eden Sneijder, iş ortağı Ebert Dollevoet ile birlikte Hollanda 2. Ligi ekiplerinden Den Bosch'u satın almak istiyor.

Hollanda basınından yer alan haberlere göre, Snejider ve iş ortağı Ebert Dollevoet, Den Bosch yönetimine kulübü satın almak istediklerini belirttiler. Sneijder ve iş ortağı, Den Bosch kulübünü sembolik bir rakamla ve borçsuz şekilde satın almak istedikleri öğrenildi.

"KULÜBE YARDIM ETMEK İSTİYORUZ"

Sneijder'in iş ortağı Dollevoet, konuyla ilgili olarak ''Kulübe yardım etmek istiyoruz ama bu haberin sızdırılmasına çok üzüldük. Yönetimden birisinin bu haberleri sızdırdığını düşünüyoruz. Önce onlar kendi sorunlarını çözsünler, sonra biz yardım ederiz" diye konuştu.