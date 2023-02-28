Wesley Timoteo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Wesley Timoteo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Wesley Timoteo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Wesley Timoteo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Wesley Timoteo 9 Nisan 2000 tarihinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Kanada,Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da Wesley Thomas Lança Timóteo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Wesley Timoteo Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Eikon yapmaktadır. Wesley Timoteo, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

HFX Wanderers FC futbol takımında oynamaktadır. HFX Wanderers FC takımına 29 Mart 2022 tarihinde katılmıştır. Wesley Timoteo'nin HFX Wanderers FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Wesley Timoteo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Wesley Timoteo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Wesley Timoteo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Wesley Timoteo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Belenenses U19

1 Ocak 2019 yılında Estoril U19

1 Temmuz 2019 yılında GD Estoril B

1 Temmuz 2020 yılında PO Xylotymbou

29 Mart 2022 yılında HFX Wanderers

29 Mart 2022 yılında FC Edmonton

31 Aralık 2022 yılında HFX Wanderers

Wesley Timoteo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Wesley Timoteo şuan HFX Wanderers FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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