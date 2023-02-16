Weslley kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Weslley Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Weslley adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Weslley Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Weslley 2 Kasım 1997 tarihinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Weslley Alcântara de Oliveira şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Weslley Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AD SPORTS yapmaktadır. Weslley, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Campinense Clube (PB) futbol takımında oynamaktadır. Campinense Clube (PB) takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Weslley'nin Campinense Clube (PB) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Weslley Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Weslley isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Weslley Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Weslley futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

24 Ocak 2019 yılında América-PE

25 Temmuz 2019 yılında Santa Cruz

26 Temmuz 2019 yılında Decisão FC

25 Kasım 2019 yılında Santa Cruz

16 Ocak 2020 yılında Decisão FC

14 Ağu 2020 yılında Santa Cruz

2 Ekim 2020 yılında Betim

1 Aralık 2020 yılında Santa Cruz

11 Ocak 2021 yılında Jaraguá EC

11 Mart 2021 yılında Sousa

21 Ocak 2022 yılında Democrata-MG

22 Nisan 2022 yılında SC Aymorés

1 Eylül 2022 yılında Belo Jardim-PE

1 Ocak 2023 yılında Campinense-PB

Weslley Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Weslley şuan Campinense Clube (PB) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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