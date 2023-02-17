Wessam Abou Ali kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Wessam Abou Ali Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Wessam Abou Ali adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Wessam Abou Ali Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Wessam Abou Ali 4 Ocak 1999 tarihinde Aalborg şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Danimarka,Filistin uyrukludur.Gerçek adı da وسام أبو علي şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Wessam Abou Ali Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini People In Sport yapmaktadır. Wessam Abou Ali, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Vendsyssel FF futbol takımında oynamaktadır. Vendsyssel FF takımına 31 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. Wessam Abou Ali'nin Vendsyssel FF ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Wessam Abou Ali Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Wessam Abou Ali isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Wessam Abou Ali Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Wessam Abou Ali futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Aalborg BK U19

8 Şubat 2018 yılında Aalborg BK

23 Ağu 2019 yılında Vendsyssel FF

31 Aralık 2019 yılında Aalborg BK

5 Ocak 2020 yılında Vendsyssel FF

31 Temmuz 2020 yılında Aalborg BK

8 Eylül 2020 yılında Silkeborg IF

31 Ağu 2021 yılında Vendsyssel FF

Wessam Abou Ali Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Wessam Abou Ali şuan Vendsyssel FF takımında oynamakta ve 77 numaralı formayı giymektedir.

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