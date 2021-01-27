West Bromwich Manchester City maç özeti izle 0-5!

Manchester City, The Hawthorns Stadı'nda konuk olduğu West Bromwich'e karşı 6. ve 30. dakikalarda Türk asıllı Alman milli futbolcu İlkay Gündoğan, 20. dakikada Joao Cancelo ve 45+2. dakikada Riyad Mahrez'in attığı gollerle ilk yarıyı 4-0 önde kapattı.

İspanyol teknik direktör Pep Guardiola'nın öğrencileri, 57. dakikada Raheem Sterling'in golüyle sahadan 5-0 galip ayrıldı. Bu sonuçla Manchester City, 41 puanla ligde liderliğe yükselirken, West Bromwich 11 puanla 19. sırada yer aldı.