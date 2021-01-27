West Bromwich Manchester City maç özeti izle 0-5!
İngiltere Premier Lig'in 20. haftasında Manchester City, West Bromwich deplasmanına çıktı. Maviler, karşılaşmayı 5-0 kazanarak ligde zirveye oturdu. West Bromwich Manchester City maç özetini haberimizden izleyebilirsiniz.
Manchester City, The Hawthorns Stadı'nda konuk olduğu West Bromwich'e karşı 6. ve 30. dakikalarda Türk asıllı Alman milli futbolcu İlkay Gündoğan, 20. dakikada Joao Cancelo ve 45+2. dakikada Riyad Mahrez'in attığı gollerle ilk yarıyı 4-0 önde kapattı.
İspanyol teknik direktör Pep Guardiola'nın öğrencileri, 57. dakikada Raheem Sterling'in golüyle sahadan 5-0 galip ayrıldı. Bu sonuçla Manchester City, 41 puanla ligde liderliğe yükselirken, West Bromwich 11 puanla 19. sırada yer aldı.