West Ham - Chelsea maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Koronavirüs salgının gölgesinde devam eden Premier Lig'de 32. hafta maçında West Ham United - Chelsea'yi konuk edecek. Zorlu mücadele öncesi iki takımdaki son durumu ve maç hakkında bilgileri haberimizde verdik. Maç hakkında bilgi sahibi olmak isteyen kullanıcılar West Ham United - Chelsea maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? sorularının cevaplarını araştırıyor. İşte detaylar....

WEST HAM UNITED - CHELSEA MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

West Ham United - Chelsea maçı 1 Temmuz 22:15'de başlayacak. Karşılaşma, Londra Olimpik Stadyumunda oynanacak. Mücadeleyi hakem Martin Atkinson yönetecek. Karşılaşma koronavirüs önlemleri nedeniyle seyircisiz oynanacak.

HANGİ KANALDA?

West Ham United - Chelsea maçı 1 Temmuz saat 22:15'de S Sport kanalından naklen yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

West Ham United: Fabianski, Cresswell, Balbuena, Diop, Mark Noble, Fornals, Ryan Fredericks, Soucek, Antonio, Declan Rice, Bowen

Chelsea: Caballero, Rudiger, Kurt Zouma, Reece James, Emerson, Kante, Willian, Mason Mount, Pulisic, Gilmour, Tammy Abraham