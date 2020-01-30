West Ham United 0-2 Liverpool özet | West Ham United - Liverpool maç özeti

İki takım West Ham United - Liverpool karşı karşıya geldi. İNGİLTERE: Premier League - 18. Maç Günü tam gaz devam ediyor. Biz de sizin için maç özetlerini derledik.

İşte West Ham United - Liverpool maç özeti ve detayları...

İngiltere Premier Lig'de Liverpool, deplasmanda karşılaştığı West Ham United'ı 2-0 mağlup ederek yenilmezlik serisini 41 maça çıkardı. Liverpool, en yakın rakibi Manchester City ile arasındaki puan farkını da 19 yaptı.

West Ham United 0-2 Liverpool özet

İngiltere Premier Lig 18. hafta erteleme maçında Liverpool, West Ham United'a konuk oldu. Londra Olimpiyat Stadı’nda oynanan karşılaşmada, tarihinin en iyi sezonlarından birini yaşayan lider Liverpool, 3 puana uzanan taraf oldu.

Karşılaşmaya iyi başlayan Liverpool, 35. dakikada Muhammed Salah’ın penaltıdan attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapadı.

İkinci yarıda da atak oyununu devam ettiren Liverpool 52. dakikada Alex Oxlade-Chamberlain’ın attığı golle maçı 2-0 kazandı. Bu sonucun ardından Jürgen Klopp'un öğrencileri, yenilmezlik serisini 41 maça çıkardı.

Ligde üst üste 14. galibiyetini alarak puanını 70’e yükselten Liverpool, en yakın rakibi Manchester City ile arasındaki puan farkını 19’a çıkarırken, West Ham United ise 23 puanda kaldı.