Dünyanın en kaliteli futbol ligi olarak görülen İngiltere Premier Ligi'nde futbol şöleni 11. hafta mücadeleleri ile sürecek. Bu kapsamda West Ham United ile Liverpool takımları karşı karşıya gelecek. Bu zorlu karşılaşmayı izlemek isteyen sporseverler ise internet arama motorlarında West Ham United - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi? Sorularına yanıt arıyor. İşte cevaplar...

WEST HAM UNİTED - LİVERPOOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

West Ham United - Liverpool maçı 7 Kasım 2021 Pazar günü oynanacak. Karşılaşma saat 19.30'da başlayacak. Zirveyi yakından ilgilendiren bu dev mücadele Londra'da, Londra Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.

WEST HAM UNİTED - LİVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA? ŞİFRELİ Mİ, ŞİFRESİZ Mİ?

West Ham United - Liverpool maçı S Sport ve S Sport Plus platformlarından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu müsabakayı her iki platformdan da şifreli olarak izleyebilecek.

S Sport, D Smart 78, Kablo TV 240, Tivibu 73, Turkcell TV+ 77, Vodafone TV 11 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

S Sport Plus, internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.