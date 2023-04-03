Weverson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Weverson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Weverson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Weverson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Weverson 11 Ağustos 2003 tarihinde Tamandaré şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Weverson Rodrigues Vicente do Nascimento şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Weverson Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Magnitude Sports & Entertainment Group yapmaktadır. Weverson, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Clube de Regatas do Flamengo U20 futbol takımında oynamaktadır. Clube de Regatas do Flamengo U20 takımına 1 Ekim 2022 tarihinde katılmıştır. Weverson'nin Clube de Regatas do Flamengo U20 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Weverson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Weverson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

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1 Ocak 2021 yılında Recife U20

1 Ekim 2022 yılında Flamengo U20

Weverson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Weverson şuan Clube de Regatas do Flamengo U20 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Macaé Esporte Futebol Clube (RJ) (2019), Sport Club do Recife (PE) (2020-2022), Clube de Regatas do Flamengo (2022-2023)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.