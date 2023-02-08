Weverton kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Weverton Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Weverton adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Weverton Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Weverton 15 Haziran 1999 tarihinde Maceió şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Weverton Guilherme Da Silva Souza şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Weverton Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Weverton, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Associação Atlética Ponte Preta futbol takımında oynamaktadır. Associação Atlética Ponte Preta takımına 11 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Weverton'nin Associação Atlética Ponte Preta ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Weverton Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/weverton_guilherme99/

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Weverton Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Weverton isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

Weverton Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Weverton futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

18 Mayıs 2018 yılında Figueirense FC

31 Aralık 2018 yılında Inter U20

2 Ocak 2019 yılında Bilinmiyor

27 Mart 2019 yılında Cruzeiro U20

6 Şubat 2020 yılında RB Bragantino

19 Ocak 2022 yılında Vasco da Gama

28 Temmuz 2022 yılında RB Bragantino

29 Temmuz 2022 yılında Internacional

31 Aralık 2022 yılında RB Bragantino

11 Ocak 2023 yılında Ponte Preta

30 Kasım 2023 yılında RB Bragantino

Weverton Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Weverton şuan Associação Atlética Ponte Preta takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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