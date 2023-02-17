Weverton kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Weverton Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Weverton adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Weverton Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Weverton 21 Aralık 1990 tarihinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Weverton Kleyton Maniçoba Honórario şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Weverton Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Weverton, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Fluminense EC (PI) futbol takımında oynamaktadır. Fluminense EC (PI) takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Weverton'nin Fluminense EC (PI) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Weverton Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Weverton isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Weverton Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Weverton futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

10 Haziran 2021 yılında Campinense-PB

1 Ocak 2023 yılında Fluminense-PI

Weverton Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Weverton şuan Fluminense EC (PI) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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