WFP'nin Yemen'e yaptığı yardımlar 5 yılda 12 kat arttı

ADEN (AA) - Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP), Yemen'de savaşın başladığı tarihten bu yana ülkeye yapılan yardımların 12 kat arttığını duyurdu.

WFP'nin internet sitesinde yer alan bir raporda, Yemen'de savaşın başladığı tarihten bu yana geçen 5 yıl içinde gıda yardımı yapılan kişi sayısının aylık 1 milyondan, 12 milyona yükseldiği ifade edildi.

Faklı illerden ve çeşitli meslek gruplarından 5 kişinin hayat hikayelerine yer verilen raporda, bu anlatılar üzerinden Yemen'de yaşanan sıkıntılara dikkat çekildi.

Ülkede 3 milyon 650 bin kişinin yerinden edildiği ve milyonlarca kişinin de işsiz kaldığına işaret edilen raporda, Yemen'deki insani müdahale planıyla 20 milyon 100 bin kişiye ulaşılmasının hedeflendiği aktarıldı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.

Birleşmiş Milletlere göre dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de, nüfusun yüzde 80'i insani yardım ve korumaya ihtiyaç duyuyor.

Kaynak: AA