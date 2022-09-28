Whatsapp acil güvenlik koduyla tüm kullanıcıları uyardı! Acil olarak uygulamanızı güncelleyin!

Dünya'da en çok kullanılan mesajlaşma uygulamalarından biri olan Whatsapp'ta 'kritik' açığı iki güvenlik açığı tespit edildi. Yetkililerin açığın bulunması sonrası uygulama üzerinde iyileştirme çalışmaları yaparken kullanıcılardan uygulamalarını güncellemelerini istedi.

KULLANICILAR UYARILDI

Yetkililerin bulduğu iki önemli açıkta;

"CVE-2022-36934: Güvenlik açığı, üçüncü tarafların sizin adınıza videolu görüşmeler yapmasına sebep oluyor.

CVE-2022-27492: Güvenlik açığı sebebiyle size gönderilen videolara kötü niyetli kişiler kod entegre edebiliyor ve bu kodların çalışmasına neden oluyordu." gibi sorunlar bulundu.

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Bulunan bu güvenlik açıkları sonrası yetkililer sorunları giderdikten sonra kullanıcılardan Whatsapp'ın son sürümünü güncellemelerini istedi.