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  3. WhatsApp, çoklu cihaz desteği özelliğini getiriyor!

WhatsApp, çoklu cihaz desteği özelliğini getiriyor!

Dünyada en çok kullanıcıya sahip olan mesajlaşma uygulaması WhatsApp, merakla beklenilen çoklu cihaz desteği özelliğinde sona yaklaştı.

WhatsApp, çoklu cihaz desteği özelliğini getiriyor!

Geçtiğimiz yıllarda Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg tarafından satın alınan ve Facebook bünyesine geçiş yapan WhatsApp, kullanıcılarını sevindirecek bir özellik için çalışmalarını sürdürüyor. Şu anda kullanımı en yaygın olan uygulamaların başında gelen WhatsApp, beta sürümünde olan yeni özelliği için çalışmalarını sürdürüyor. Ekran görüntüleri sızan çoklu cihaz desteği özelliğinin, kullanıma hazır halde olduğu belirtildi. 

ntv.com.tr'de yer alan habere göre, söz konusu özelliğin aktif hale getirilmesinin ardından adından da anlaşılacağı üzere WhatsApp iki farklı cihazdan aynı anda kullanılabilecek.

WhatsApp, çoklu cihaz desteği özelliğini getiriyor!

WaBetaInfo tarafından paylaşılan rapora göre, bu özellik kullanıma sunulduğunda tek hesabı 4 farklı cihazda kullanmak mümkün olacak.

Uzun süredir en büyük rakibi Telegram'da yer alan özelliğin WhatsApp'a ne zaman entegre edileceğine dair bir açıklama ise bulunmuyor.

Onur Çelik
Spor Editörü


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