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WhatsApp çöktü mü 28 Nisan 2022 Perşembe? WhatsApp'ta sorun mu var? WP ne zaman düzelir?

Whatsapp fotoğraf gönderememe sorunu yaşanıyor. Peki WhatsApp çöktü mü 28 Nisan 2022 Perşembe? WhatsApp'ta sorun mu var? WP ne zaman düzelir? İşte detaylar...

WhatsApp çöktü mü 28 Nisan 2022 Perşembe? WhatsApp'ta sorun mu var? WP ne zaman düzelir?

WhatsApp çöktü mü 28 Nisan 2022 Perşembe? Vatandaşlar internette konuyla ilgili en çok  WhatsApp'ta sorun mu var? WP ne zaman düzelir? sorularını aratıyor. Kullanıcılar Whatsapp fotoğraf gönderemiyorum! hatası yaşamakta. Instagram'da yaşanan bu sıkıntıyla ilgili detayları haberimizden bulabilirsiniz.

WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ 28 NİSAN 2022 PERŞEMBE? WHATSAPP'TA SORUN MU VAR? WP NE ZAMAN DÜZELİR?

Whatsapp için son 24 saatte bildirilen kesintilere göre son 1 saattir çok sayıda kesintinin rapor edildiği gözükmekte ve aynı kesintilerin gün içinde de yaşandığı görülmektedir.

Sosyal medya üzerinden de WhatsApp'a giremeyen kullanıcılar "Çöktü mü?" sorusunu sormaya başladı. WhatsApp'a 28 Nisan akşamı saat 23:25 sıralarından itibaren erişim sorunu yaşanmaya başladığı bildirildi. Kullanıcılar mesaj iletmek ve almakta sorunla karşılaştıklarını ve uygulamanın ve WEB uygulamasının açılmadığını belirtti Konu hakkında henüz açıklama yapılmadı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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