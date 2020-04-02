WhatsApp çöktü mü? 2 Nisan | WhatsApp resim gitmiyor | WhatsApp fotoğraf gönderme sorunu

Whatsapp çöktü mü? sorusunun cevabına ulaşmak isteyen birçok internet kullanıcısı internette arama yapıyor.. Kısa bir süredir WhatsApp'ta fotoğraf ve video gönderilemiyor. Peki Whatsapp çöktü mü? | Whatsapp fotoğraf ve video neden gönderilemiyor? Ayrıntılar haberimizde.

WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ?

Milyonlarca kullanıcı Whatsapp yükleme problemi ve Instagram’da da erişim sıkıntısı yaşıyor. Sorunun global mi yoksa bölgesel mi olduğu kısa süre içerisinde yapılan açıklamayla netleşti.

WHATSAPP FOTOĞRAF VE VİDEO NEDEN GÖNDERİLEMİYOR?

Whatsapp ve Instagram dünya genelinde çökerken, Facebook bazı bölgelerde erişim engeline takıldı.

Whatsapp’tan konuyla ilgili yapılan açıklamada sorunun en kısa sürede çözüleceği belirtildi.

WHATSAPP NEDİR?

WhatsApp, akıllı telefonlar için geliştirilmiş bir mesajlaşma ve arama uygulaması. Yurtdışında seyahat ederken veya uzaktayken, WhatsApp kullanan arkadaşlarınızla dilediğiniz gibi mesajlaşabilir, çektiğiniz fotoğrafları ve videoları anlık olarak paylaşabilirsiniz, hem de hiçbir ücret ödemeden!

WhatsApp kullanabilmeniz için telefonunuzun internete bağlı olması gerektiğinden ya kablosuz ağa bağlanmanız ya da bir mobil internet paketi almış olmanız gerekiyor.

WhatsApp kullanabilmeniz için mesajlaşacak arkadaşınızın da WhatsApp kullanması gerekiyor. Böylelikle sınırsız mesajlaşmak, resim, video ve ses kaydı göndermek ve ücretsiz telefonla görüşmek mümkün.

Dünyanın neresinde olursanız olun internet bağlantınızın olduğu her yerden sevdiklerinizle mesajlaşmak, çektiğiniz fotoğrafları veya videoları gönderebilmek varken neden yapmayasınız?

WHATSAPP ANLIK MESAJLAŞMA UYGULAMASI NASIL KULLANILIR?

Telefonunuza uygulamayı App Store‘den yükleyin. (Android telefon kullanıyorsanız Google Play‘e girin) App Store’u açın ve sağ altta yer alan büyüteç işaretine tıklayın. Üstte gelen kutuya WhatsApp yazın ve gelen uygulama penceresinde FREE yazan yeri tıklayıp telefonunuza indirin.

Uygulamayı bulun ve açın. Kayıt olurken sizdene GSM telefonu numaranız soracak, girin ve sonra numaranıza SMS ile gelen kodu girerek hattınızı doğrulayın. Cep telefonu rehberinizde bulunan kişileri WhatsApp tarayarak, uygulamayı kullanan arkadaşlarınızı listeleyecek. Listelenen arkadaşlarınızla anlık olarak artık sohbet edebilirsiniz.

Birden çok arkadaşınızla birlikte grup sohbeti yapabilir yada fotoğraf, video, müzik vb. gönderebilirsiniz.

Bu arada WhatsApp uygulamanın, mesajlaşama ve dosya gönderme seçenekleri dışında; bulunduğumuz konumu da arkadaşlarınızla paylaşabilmeniz mümkün.

Arkadaşlarınıza bulunduğunuz yeri uzun uzun anlatmanıza gerek kalmadan, share location (konum paylaş) seçeneği ile bulunduğunuz yeri gösteren harita bilgisi arkadaşınızın telefonuna yükleniyor ve bunu linki tıklayan arkadaşınız Google Map ile yerinizi rahatlıkla bulabiliyor.

Uygulama ile mesaj gönderirken karşı tarafın online olması da gerekmiyor. Tüm mesaj ve dosya göndermeyi offline modda yapabiliyorsunuz. Mesaj gönderilen kişi online olduğunda mesajları alıyor.

WhatsApp, iPhone dışında blackberry, Nokia ve Android tabanlı telefonlarda kullanılabiliyor.

WHATSAPP WEB NASIL KULLANILIR?

Whatsapp uygulamasını hemen indirin ve kullanmaya başlayın. WhatsApp’a PC’den ulaşmanızı sağlayan WhatsApp Web’i de kullanabilirsiniz. WhatsApp web nasıl kullanılır:

Wb whatsapp adresini açın

Telefonunuzdan WhatsApp uygulamasını açın

Menü veya ayarlardaki WhatsApp Web’i tıklayın

Telefonun kamerasını ile laptop ekrandaki QR kodu okutun

Artık WhatsApp web’i laptoptan kullanmaya başlayabilirsiniz.