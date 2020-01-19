WhatsApp çöktü mü? 19 Ocak | WhatsApp resim gitmiyor | WhatsApp fotoğraf gönderme sorunu

Popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ta fotoğraf gönderme sorunu yaşanıyor. WhatsApp kullanıcıları an itibarıyla fotoğraf, video ve ses kaydı gönderemiyor. Bu durum "WhatsApp çöktü mü?" sorusunu akıllara getirdi. Birçok internet kullanıcısı konuya ilişkin arama yapmaya başladı. Peki WhatsApp çöktü mü? WhatsApp'ta neden fotoğraf gönderilmiyor? Ayrıntılar haberimizde.

WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ?

WhatsApp kullanıcıları şu an fotoğraf, video ve ses kaydı gönderemiyor.

Whatsapp üzerinden, fotoğraf, video ve ses kaydı gönderilmediğini fark eden vatandaşlar, sosyal medyadan 'Whatsapp çöktü' paylaşımlarında bulunuyor.

Whatsapp'ta global çapta bir sorunda yaşanıyor. Türkiye dahil Avrupa'da ağırlıklı olarak erişime sorunu yaşanıyor.

BATI AVRUPA'DA DA ERİŞİM SORUNU GÖRÜLÜYOR

WhatsApp'a ulaşım sorunu özellikle; İngiltere, Fransa, İspanya'da görülüyor.

WHATSAPP SORUNU NE ZAMAN DÜZELECEK?

Aksaklığa neyin sebep olduğu ve sorunun ne kadar süreceği bilinmiyor.

ABD'li internet devi Facebook, fotoğraf paylaşım uygulaması Instagram'ı 2012'de, mobil mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ı 2014'te bünyesine katmıştı.

İşte Whatsapp 'ın çöktüğüne yönelik sosyal medya hesaplarından yapılan bazı paylaşımlar:

Whatsapp yine çöktü. Önce bir olay olması gerekmiyor muydu? Durduk yere whatsapp mı çöker kardeşim.

#WhatsApp fotoğraflarım gitmiyor tek sorun yaşayan ben miyim?

#WhatsApp media içeriği gönderemeyen başka birileri var mı?

Whatsapp yine çöktü. Sabahtan beri fotoğraf gitmiyor gelmiyor.

Şu whatsapp Facebook un eline geçtiğinden beri çekmediği eziyet kalmadı. Şu an itibari ile yine mesaj haricinde gönderi yapamıyorsun.

#WhatsApp media içeriği gönderemeyen başka birileri var mı?

#Whatsapp media sunucularında problem var. Herhangi bir media dosyası gönderip alamıyorsunuz.

Medya dosyası indirme veya gönderme sorunlarının nedenleri:

Fotoğraf, video veya Sesli Mesaj göndermekte ve/veya indirmekte yaşanan genel sorunlar şunları içerir:

Telefonunuz internet bağlantısı sorunları yaşıyor olabilir.

Telefonunuzun tarih ve saat ayarları doğru olmayabilir.

SD kartınız ile ilgili bir sorun olabilir:

SD kartınızda yeterince boş alan olmayabilir.

SD kartınız salt-okunur moduna ayarlanmış olabilir.

SD kartınız bozulmuş olabilir.

WHATSAPP NEDİR?

WhatsApp Messenger, akıllı telefonlar için geliştirilmiş olan platformlar arası çalışma özelliğine sahip bir mesajlaşma ve arama uygulamasıdır. Geliştirilen bu uygulama Android, BlackBerry, iPhone, Windows Phone ve Nokia telefonlarıyla uyumludur. Ayrıca 2G, 3G, 4G ya da WiFi İnternet bağlantısı sayesinde kullanıcıların birbirlerine fotoğraf, video, ücretsiz arama, sesli ve yazılı mesaj, belge göndermesini sağlar.

WhatsApp eski Yahoo! çalışanı olan Biran Acton ve Jan Koum tarafından ABD'de, Kaliforniya eyaletindeki Santa Clara kentinde kurulmuştur. Daha önce Yahoo’da çalışan ikili, Yahoo’dan ayrıldıktan sonra Facebook ve Twitter’a iş başvurusunda bulunmuşlar fakat ikisi de iki şirketten de red cevabı almıştır. Biran Acton ve Jan Koum’un WhatsApp serüveni zorlu süreçlerden geçse de başarılarının önüne geçememiştir.

Apple Store çıkalı henüz 7 ay olduğu dönemde, Koum yeni bir iPhone aldı. Koum Apple Store ile birlikte yeni uygulama endüstrisinin çok daha büyük işler yapacağını anladı. Bunun üzerine Acton ile birlikte bir uygulama geliştirmeleri gerektirdiğinin farkına vardı. 24 Şubat 2009’da ise WhatsApp isimli şirketlerini Kaliforniya’da kurdular.

Kısa zamanda popüler olan WhatsApp’ın başarısı asla tesadüf değildi. Yükselişinde önemli birkaç faktör vardı. WhatsApp’ın olmadığı dönemlerde insanların telefon üzerinden iletişim kuracağı anlık mesajlaşma uygulaması olan BBM vardı. Sadece BlackBerry’nin sağladığı bu imkân insanları farklı arayışlar içine soktu. Diğer bir faktörde WhatsApp’ın telefon numarasını kullanmasıydı. WhatsApp’ın hızla yükselmesi, Facebook’un kurucusu olan Mark Zuckerberg’in dikkatini çekti. 2014’ün başlarına geldiğimizde WhatsApp 19 milyar dolar karşılığında Facebook’a satıldı. Satılma işleminden sonra WhatsApp’ın isminin ve şirketin korunacağı, çalışanların bağımsız olarak devam edeceği açıklandı.

WhatsApp’ın zorlu süreçlerden geçerek ulaştığı bu platform şu anda tüm dünyada en yaygın olarak kullanılan anlık mesajlaşma uygulamasıdır. 900 milyon tekil olmak üzere 400 milyon aktif kullanıcısı vardır. WhatsApp üzerinde günde ortalama 18 milyar mesaj gönderiliyor.