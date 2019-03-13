WhatsApp çöktü mü? WhatsApp'ta neden fotoğraf gönderilmiyor?

Popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ta erişim sorunu yaşanıyor. Konuya dair, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Sayan, 'Facebook, Instagram ve Whatsapp servislerinde global seviyede sorunlar yaşanmakta olup, ülkemizde de kısmen hissedilmektedir.' açıklamasını yaptı. İşte, 13 Mart 2019 WhatsApp sorununa ilişkin detaylar...

WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ?

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Facebook, Instagram ve Whatsapp servislerinde global seviyede sorunlar yaşandığını ve Türkiye'de de kısmen hissedildiğini bildirerek, "Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi @trcert ekiplerimiz siber olayları ve hizmet sürekliliğini 7/24 takip etmektedir." ifadesini kullandı.

Sayan, Twitter hesabından sosyal iletişim ağlarında yaşanan sorunlara ilişkin paylaşımda bulundu.

Facebook, Instagram ve Whatsapp servislerinde global seviyede sorunlar yaşandığını ve bu durumun kısmen Türkiye'de de hissedildiğini belirten Sayan, Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi @trcert ekiplerinin siber olayları ve hizmet sürekliliğini 7/24 takip ettiğini kaydetti.