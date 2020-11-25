WhatsApp dur durak bilmiyor: 3 yeni özellik kapıda!

Mesajlaşma uygulamaları arasında en çok kullanılan uygulama olan WhatsApp, dünyanın her yerinden kullanıcıya ulaşmış durumda. Hayatımıza girdiği noktadan itibaren mesajlaşma işini oldukça basitleştiren ve stabil hale getiren WhatsApp, seneler içerisinde kendisini geliştirmeye devam ediyor. 3 yeni özelliğin kapıda olduğu görülen WhatsApp'da, uygulama çok daha iyi ve kolay bir hale geliyor. Beta sürümünde test aşamasında olan yeni özelliklere dair bilgiler ortaya çıktı. Bu 3 özelliği haberimizde derledik. İşte detaylar...

HER SOHBET İÇİN FARKLI DUVAR KAĞIDI

WhatsApp Android Beta'da gözüken ilk yeni özellik duvar kağıtları ile alakalı oldu. Bu özellikte, kullanuıcılara duvar kağıtlarını özelleştirme imkanı sunulacak. Şu an için WhatsApp kullanıcıları tek bir duvar kağıdı kullanabilirken, yeni güncelleme ile her bir sohbet için ayrı bir duvar kağıdı kullanabilecek. Yani tek bir duvar kağıdı artık tüm sohbetlerin arka planını kaplamayacak. Buna ek olarak şeffaflık ayarı da sunacak olan WhatsApp, duvar kağıtlarını kişilerin zevklerine göre ayarlamalarını sağlayacak.

SESSİZ VİDEO DÖNEMİ

Yeni özelliklerden ikincisi ise video gönderme ile alakalı gözüküyor. WhatsApp sohbetlerinde en çok kullanılan araçlardan birisi olan video gönderme, yeni güncelleme ile farklı bir boyuta taşınacak. WhatsApp, video göndermelerinde artık kullanıcılarına bir sessize alma butonu sunacak. Böylece WhatsApp üzerinden çekilen videolar sessize alınabilecek ve kullanıcılara sessiz bir şekilde gönderilebilecek.

'DAHA SONRA OKU' GELİYOR

''Daha sonra oku'' adındaki yeni WhatsApp özelliği ise WhatsApp arşivlenmiş sohbetler özelliğinin daha da geliştirilmiş hali olarak isimlendirilebilir. Daha sonra oku özelliği ile arşivlenmiş içeriklerin adı değişecek.