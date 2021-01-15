WhatsApp'ın kullanıcılarına getirdiği veri paylaşma zorunluluğuna yönelik tartışmalar sürerken birçok kullanıcı Telegram ve BİP gibi uygulamalarına geçti. Bunun üzerine WhatsApp'tan açıklama yapıldı. Peki WhatsApp geri adım attı mı? | WhatsApp gizlilik sözleşmesini erteledi mi? | Ne zamana ertelendi? İşte detaylar.

WHATSAPP GERİ ADIM ATTI MI?

WhatsApp kullanıcılarından gelen tepkiler üzerine, gizlilik sözleşmesini ertelediğini açıkladı. WhatsApp geri adım atmadı ama tepkiler nedeniyle süreyi uzatarak kendilerini kullanıcılara daha iyi ifade edebilmek için zaman tanıdılar.

WHATSAPP GİZLİLİK SÖZLEŞMESİNİ ERTELEDİ Mİ?

Kullanıcılarından gelen tepkiler nedeniyle WhatsApp, gizlilik sözleşmesini ertelediğini duyurdu.

WHATSAPP GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ NE ZAMANA ERTELENDİ?

Kullanıcılara getirilen veri paylaşma zorunluluğu tartışmaları devam ederken birçok WhatsApp kullanıcısı Telgram ve BİP gibi uygulamalara geçiş yaptı.

Bunun üzerine popüler mesajlaşma uygulaması Whatsapp'tan yeni bir açıklama yapıldı. WhatsApp'tan yapılan açıklamada güncellemenin kabul edilmesi için son tarih olan 8 Şubat'ta kimsenin hesabının silinmeyeceği belirtildi. WhatsApp, yapılacak değişikliği daha iyi anlatabilmek için sözleşmenin 15 Mayıs'a ertelendiği belirtildi.

Sosyal medya platformu Facebook'un bünyesinde bulunan WhatsApp kullanıcılarına dikte ettiği yeni gizlilik sözleşmesi nedeniyle tepkilerin hedefi haline gelmiş durumda.

Zira mesajlaşma platformu, verilerini Facebook ile paylaşmayan WhatsApp kullanıcılarına yasak getirmeye hazırlanıyor. Konu ile ilgili mesajlaşma platformundan yeni bir açıklama yapıldı. Güncellemenin kabul edilmesi için son tarih olan 8 Şubat'ta kimsenin hesabının silinmeyeceğini açıklandı.

Yapılacak değişikliği daha iyi anlatabilmek için 15 Mayıs'a ertelendiği belirtildi.

WHATSAPP'TAN AÇIKLAMA

WhatsApp bu sabah Türkiye’deki kullanıcılarının uygulama ekranlarında özel bir duyuru yayınlayarak, Hizmet Politikası ve Gizlilik Kurallarına ilişkin doğruları yeniden hatırlattı. Bunun dışında şirket şu açıklamayı yaptı:

"Gizlilik Politikamız hakkında paylaştığımız son güncellemeden bu yana Türkiye'deki kullanıcılarımızdan birçok soru aldık ve bu soruları yanıtlamak istiyoruz. Bu sabah itibariyle Türkiye’deki kullanıcılarımıza, WhatsApp'ın ve Facebook’un mesajlarınızı göremediğini tekrar teyit eden özel bir durum mesajı göndermeye başlıyoruz."

WhatsApp, kullanıcılarına hikaye paylaşımı üzerinden şu mesajları paylaşıyor:

- Gizliliğinizi korumaya kararlıyız.

- Kişisel sohbetleriniz uçtan uca şifreli oldukları için WhatsApp bunları okuyamaz ve dinleyemez.

- WhatsApp paylaştığınız konumu göremez.

- WhatsApp kişilerinizi Facebook ile paylaşmaz.