Whatsapp gibi uygulamalar | Whatsapp benzeri mesajlaşma programları

1 buçuk milyar üyesi ile dünyanın en çok kullanılan mesajlaşma uygulaması özelliğine sahip olan WhatsApp, bu sabah kullanıcılarına gönderdiği 'Gizlilik Sözleşmesi' bildirimi ile, üyelerinin kişisel bilgilerinin Facebook ve diğer reklam şirketlerinin pazarına açılacağını belirtti. Sözleşmenin 8 Şubat tarihinden itibaren geçerli olacağını duyuran yetkililer, bu tarihe dek onaylama yapmayan vatandaşların artık Whatsapp uygulamasını kullanamayacağını duyurdu. Bunun üzerine, kişisel bilgilerini Facebook ve çeşitli reklam şirketleriyle paylaşmak istemeyen internet kullanıcıları, arama motorlarında Whatsapp gibi uygulamalar | Whatsapp benzeri mesajlaşma uygulamaları araştırmaya başladı. İşte detaylar...

WHATSAPP GİBİ UYGULAMALAR | WHATSAPP BENZERİ MESAJLAŞMA UYGULAMALARI

TELEGRAM

En popüler WhatsApp alternatiflerinden biri olan Telegram, uçtan uça şifreli haberleşme altyapısı nedeniyle ilgi görüyor. Eğer WhatsApp’ın yerine koyacak bir seçenek arıyorsanız, ilk tercihiniz Telegram olmalı.

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WECHAT

Çin’de geliştirilen bir iletişim çözümü olan WeChat, WhatsApp’a altertatif olabilecek temel özelliklere sahip. Yazılı, sesli ve görüntülü haberleşme fonksiyonları mevcut olan WeChat, özellikle Uzak Doğu’da geniş bir kullanıcı kitlesi yakaladı.

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BİP MESSENGER

Turkcell’in iletişim çözümü olan BİP, kısa sürede büyük kullanıcı kitlesi yakaladı. Temel iletişim fonksiyonlarının yanında Türkiyeli kullanıcılara özel farklı servisler de içeren BİP, kesinlikle kullanacağınız alternatifler arasında yer almalı.

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VİBER MESSENGER

Yazılı, sesli ve görüntülü haberleşme seçeeklerini bir arada sunan Viber, farklı çıkartma tasarımlarıyla iletişimi daha eğlenceli hale getiren bir uygulama.

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FACEBOOK MESSENGER

Facebook’un Messenger uygulaması, WhatsApp’ı aratmayacak özellikler barındırıyor. Snapchat ve Instagram benzeri hikâyeler fonksiyonu ile kullanıcılardan büyük ilgi gören Facebook Messenger'ı;

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LİNE

Çin’de geliştirilen bir iletişim çözümü olan WeChat, WhatsApp’a altertatif olabilecek temel özelliklere sahip. Yazılı, sesli ve görüntülü haberleşme fonksiyonları mevcut olan WeChat, özellikle Uzak Doğu’da geniş bir kullanıcı kitlesi yakaladı.

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HIKE MESSENGER

Yazılı, sesli ve görüntülü haberleşme fonksiyonları bulanan Hike, WhatsApp’ın yerini alabilecek bir başka çözüm. İçerisinde eğleceli çıkartma seçenekleri ve oyun servisleri de bulunan Hike uygulamasını

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SKYPE

Benzer iletişim çözümlerinin aksine sabit hatlardan bilgisayara, bilgisayardan sabit hatlara sesli çağrı yapabilme imkanı sunan Skype, özellikle kurumsal alanda yaygın kullanılıyor. Mobil uygulamasında size WhatsApp’ı aratmayacak fonksiyonlar sunan Skype, şiddetle tavsiye edilir.

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