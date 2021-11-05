Dünyada milyarlarca insanın kullandığı mesajlaşma uygulaması Whatsapp, kullanıcıların arasındaki mesajların güvenli şekilde üçüncü kişiler tarafından okunmasının önüne geçmek için birtakım tedbirler almaktadır. Bu kapsamda uçtan uca şifreleme yöntemi kullanılmaktadır. Ve bu şifreleme yönteminin kodları değiştirilmektedir. Whatsapp uygulamasında Whatsapp güvenlik kodu değiştiğine yönelik uyarı alanlar internet arama motorlarında," Whatsapp güvenlik kodu nedir? Whatsapp güvenlik kodu değişti uyarısı ne demek, nedir? " sorularına yanıt arıyorlar.

WHATSAPP GÜVENLİK KODU NEDİR? WHATSAPP GÜVENLİK KODU DEĞİŞTİ UYARISI NE DEMEK, NEDİR?

Whatsapp güvenlik kodu hakkında, uygulamanın internet sitesinde şu ifadeler yer almaktadır:

"Başka bir kişiyle aranızdaki uçtan uca şifrelenmiş sohbetler, söz konusu sohbette yaptığınız aramaların ve gönderdiğiniz mesajların uçtan uca şifrelendiğini doğrulamak için kullanılan özel bir güvenlik koduna sahiptir. Bu kodu kişi bilgisi ekranında hem QR kodu hem de 60 haneli bir numara olarak bulabilirsiniz. Her sohbetin benzersiz bir kodu vardır. Gönderdiğiniz mesajların uçtan uca şifrelenmiş olduğunu doğrulamak için bu kodları sohbet ettiğiniz kişilerle karşılaştırabilirsiniz. Güvenlik kodları, sohbet ettiğiniz kişiyle paylaştığınız özel anahtarın görünür versiyonlarıdır. Ancak endişelenmeyin, bu kodlar gerçek anahtarın kendisi değildir. Gerçek anahtar her zaman gizli tutulur.

Uçtan uca şifrelemede kullanılan kodlar bazen değişebilir. Bunun nedeni sizin veya karşınızdaki kişinin WhatsApp’ı yeniden yüklemesi ya da telefonunu değiştirmesi olabilir."

Güvenlik kodları değiştiğinde bildirim almak için:

WhatsApp’ta Ayarlar’ı açın.

Hesap > Güvenlik’e dokunun.

Buradan, Güvenlik Bildirimlerini Göster’e dokunarak güvenlik bildirimlerini etkinleştirebilirsiniz.

Not: Bu özellik yalnızca uçta uca şifrelenmiş sohbetlerde bulunan kişilere yöneliktir.

Whatsapp'tan uyarı gelirse endişelenmenizi gerektirecek bir durum yoktur. Bu uyarı telefonunuzda bildirim açık olduğu için gelmektedir ve güvenlik protokollerinin uygulandığı konusunda bilgilendirme amaçlıdır.