Serenay Sarıkaya yalanlayıp "sıkıldım" demişti! Umut Evirgen'den büyük itiraf geldi!Serenay Sarıkaya - Umut Evirgen aşk mı yaşıyor, birlikte mi? Serenay Sarıkaya ve Umut Evirgen sevgili mi?Elite Naturel halka arz ne zaman? Elite Naturel halka arz eşit mi, oransal mı? Hisse fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte halka arz koduBeşiktaş'ın eksikleri belli oldu! Trabzonspor maçında o isimler olmayacak!ATV Müge Anlı ile Tatlı Sert izle bugün full, tek parça izle 5 Kasım 2021 Cuma | Müge Anlı ile Tatlı Sert full izle YouTubeWhatsapp güvenlik kodu nedir? Whatsapp güvenlik kodu değişti uyarısı ne demek, nedir?İvinti Yeri ne demek, TDK'ya göre İvinti Yeri kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Gelinim Mutfakta 5 Kasım 2021 Cuma puan durumu | 5 Kasım Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim oldu? Kim elendi?Türkiye Fırıncılar Federasyonu'ndan açıklama geldi! 'Ekmek zammı' genelgesi duyuruldu! Kilogram fiyatı 12 liranın üzerinde olmayacakSon dakika | Pfizer'den aşıdan sonra koronavirüs hapı müjdesi! Ölümleri ve hastaneye yatışları yüzde 89 önlüyor
İstanbul19 °C
  1. HABERLER
  2. TEKNOLOJİ
  3. Whatsapp güvenlik kodu nedir? Whatsapp güvenlik kodu değişti uyarısı ne demek, nedir?

Whatsapp güvenlik kodu nedir? Whatsapp güvenlik kodu değişti uyarısı ne demek, nedir?

Popüler mesajlaşma uygulaması Whataspp'ın güvenlik kodunu bazen değiştirmektedir. Bu kapsamda bu uyarıyı uygulamada gören vatandaşlar Whatsapp güvenlik kodu nedir? Whatsapp güvenlik kodu değişti uyarısı ne demek, nedir? sorularına yanıt arıyorlar.

Whatsapp güvenlik kodu nedir? Whatsapp güvenlik kodu değişti uyarısı ne demek, nedir?

Dünyada milyarlarca insanın kullandığı mesajlaşma uygulaması Whatsapp, kullanıcıların arasındaki mesajların güvenli şekilde üçüncü kişiler tarafından okunmasının önüne geçmek için birtakım tedbirler almaktadır. Bu kapsamda uçtan uca şifreleme yöntemi kullanılmaktadır. Ve bu şifreleme yönteminin kodları değiştirilmektedir. Whatsapp uygulamasında Whatsapp güvenlik kodu değiştiğine yönelik uyarı alanlar internet arama motorlarında," Whatsapp güvenlik kodu nedir? Whatsapp güvenlik kodu değişti uyarısı ne demek, nedir? " sorularına yanıt arıyorlar. 

Whatsapp güvenlik kodu nedir? Whatsapp güvenlik kodu değişti uyarısı ne demek, nedir?

WHATSAPP GÜVENLİK KODU NEDİR? WHATSAPP GÜVENLİK KODU DEĞİŞTİ UYARISI NE DEMEK, NEDİR?

Whatsapp güvenlik kodu hakkında, uygulamanın internet sitesinde şu ifadeler yer almaktadır:

"Başka bir kişiyle aranızdaki uçtan uca şifrelenmiş sohbetler, söz konusu sohbette yaptığınız aramaların ve gönderdiğiniz mesajların uçtan uca şifrelendiğini doğrulamak için kullanılan özel bir güvenlik koduna sahiptir. Bu kodu kişi bilgisi ekranında hem QR kodu hem de 60 haneli bir numara olarak bulabilirsiniz. Her sohbetin benzersiz bir kodu vardır. Gönderdiğiniz mesajların uçtan uca şifrelenmiş olduğunu doğrulamak için bu kodları sohbet ettiğiniz kişilerle karşılaştırabilirsiniz. Güvenlik kodları, sohbet ettiğiniz kişiyle paylaştığınız özel anahtarın görünür versiyonlarıdır. Ancak endişelenmeyin, bu kodlar gerçek anahtarın kendisi değildir. Gerçek anahtar her zaman gizli tutulur.

Uçtan uca şifrelemede kullanılan kodlar bazen değişebilir. Bunun nedeni sizin veya karşınızdaki kişinin WhatsApp’ı yeniden yüklemesi ya da telefonunu değiştirmesi olabilir."

Whatsapp güvenlik kodu nedir? Whatsapp güvenlik kodu değişti uyarısı ne demek, nedir?

Güvenlik kodları değiştiğinde bildirim almak için:

WhatsApp’ta Ayarlar’ı açın.

Hesap > Güvenlik’e dokunun.

Buradan, Güvenlik Bildirimlerini Göster’e dokunarak güvenlik bildirimlerini etkinleştirebilirsiniz.

Not: Bu özellik yalnızca uçta uca şifrelenmiş sohbetlerde bulunan kişilere yöneliktir.

Whatsapp'tan uyarı gelirse endişelenmenizi gerektirecek bir durum yoktur. Bu uyarı telefonunuzda bildirim açık olduğu için gelmektedir ve güvenlik protokollerinin uygulandığı konusunda bilgilendirme amaçlıdır.

Whatsapp güvenlik kodu nedir? Whatsapp güvenlik kodu değişti uyarısı ne demek, nedir?

Tayfun Altuntaş
Editör
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT